Названы расцветки новых iPhone модельного ряда 2019 года

Как ожидается, iPhone XR нового поколения будет доступен в уже знакомых черном, белом и желтом цветах, а также новых сиреневом и зелёном вместо прежних красного и синего. На фото показаны осколки стекла нужных цветов.

Согласно более ранним утечкам, наследник iPhone XR получит двойную основную камеру вместо одинарной оригинала. Она будет выполнена в «квадратном» дизайне, как тройные камеры более старших моделей — наследников iPhone XS и XS Max.

Официальный дебют iPhone 2019 года должен состояться в сентябре.