Телефоны
Сегодня 12:53
Названы результаты сравнения лучших смартфонов Apple и Google
Результаты получились… смазанными
Уже который год Google делает максимальный акцент во время презентации нового флагмана на возможностях его камеры. Вот и на этот раз — по словам компании, Google Pixel 4 может похвастаться невиданными ранее результатами по части фото. В конечном итоге поисковый гигант настолько всех заинтриговал со своим смартфоном с двойной основной камерой, что журналисты провели сравнение Google Pixel 4 c iPhone 11 Pro до появления результатов тестирования DxOMark.
Для этого зарубежные представители СМИ вышли на улицы Лондона, где и провели так называемый “баттл флагманов”. Что важно, все снимки делались в одно и то же время, при включенном автоматическом режиме, а также с использованием установленных по умолчанию приложений камер.
Так, во время создания снимков днем, оба смартфона продемонстрировали отличные результаты, правда при съемке лиц лидером состязания все же оказался свежий флагман Google. По словам журналистов, сделанные с его помощью кадры получились куда более естественными тех, что были получены на iPhone 11 Pro. Зато смартфон от Apple показал себя куда лучше конкурента при фотографировании ворсистой поверхности декоративной подушки.
Самое читаемое