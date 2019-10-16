Названы результаты сравнения лучших смартфонов Apple и Google

Так, во время создания снимков днем, оба смартфона продемонстрировали отличные результаты, правда при съемке лиц лидером состязания все же оказался свежий флагман Google. По словам журналистов, сделанные с его помощью кадры получились куда более естественными тех, что были получены на iPhone 11 Pro. Зато смартфон от Apple показал себя куда лучше конкурента при фотографировании ворсистой поверхности декоративной подушки.