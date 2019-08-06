Названы российские цены на Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+

На просторах сети, появились новые подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+, которые пока не были представлены официально. Информацией поделилось российское издание Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на источник в ритейле.

По данным источника, стандартный смартфон Samsung Galaxy Note 10 обойдётся россиянам в 76 990 рублей, а более крупный и продвинутый Note 10+ — в 89 990 рублей. Речь идёт о версиях с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Прошлогодний Galaxy Note 9, когда начал продаваться 31 августа 2018 года, был доступен по рекомендованным ценам 69 990 рублей за версию с 128 ГБ и 89 990 за 512 ГБ. Как можно заметить, рост цен оказался значительным.

Samsung запланировала официальную презентацию Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ на 7 августа 2019 года. Начало продаж назначено на 23 августа. Ожидается, что начать оформлять предварительные заказы на Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ в России можно будет уже в полночь на 8 августа.