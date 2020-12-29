Названы российские города, жители которых покупали самые дорогие смартфоны

Так, согласно аналитическим данным оператора, самые дорогие смартфоны в этом году покупали в таких городах, как Салехард и Магадан. Средняя цена устройства в них составила 35 731 и 28 686 рублей соответственно. Стоит отметить, что в целом, в России, средняя стоимость смартфона составила 18 500 рублей.

Также в списке российских городов с самым высоким чеком на смартфоны оказались: Анадырь, где средняя стоимость зафиксировалась на отметке 28 502 рублей, Бугульма с показателем 27 982 рублей и Новый Уренгой — 27 876 рублей.

В то же время, самые дешевые смартфоны покупали жители городов Назрань — 9 161 и Губкин — 10 733 рублей. В пятерку вошли и Минеральные воды с показателем в 10 772 рублей, Асбест — 10 987 рублей и Кинешма — 11 816 рублей.