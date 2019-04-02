Названы самые быстрые Android-смартфоны по итогам марта 2019 года

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовала свой мартовский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Речь идёт о смартфонах, доступных в Китае, этот рейтинг заметно отличается от версии для международного рынка.
Девять из десяти участников рейтинга работают на процессорах, изготовленных по техпроцессу тоньше 10-нм, только Nubia Red Magic Mars основан на прошлогоднем Snapdragon 845.
В марте самым быстрым оказался Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, также известный как Explorer Edition, сместив прошлого лидера — обычную модель Xiaomi Mi 9. Он набрал 372 072 баллов, а обычный Xiaomi Mi 9 — 371 878. На третьем месте оказался Vivo iQOO в версии Monster с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, набравший 365 430 баллов.
Samsung Galaxy S10+ и Galaxy S10 на Snapdragon 855 заняли четвёртое и пятое место с 359 987 и 359 217 баллами. Затем идут Vivo iQOO, Lenovo Z5 Pro GT, Nubia Red Magic, Honor V20 и Huawei Mate 20 X.