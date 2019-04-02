Названы самые быстрые Android-смартфоны по итогам марта 2019 года

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовала свой мартовский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Речь идёт о смартфонах, доступных в Китае, этот рейтинг заметно отличается от версии для международного рынка.

Девять из десяти участников рейтинга работают на процессорах, изготовленных по техпроцессу тоньше 10-нм, только Nubia Red Magic Mars основан на прошлогоднем Snapdragon 845.