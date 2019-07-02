Названы самые быстрые смартфоны на Android

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовала свой июньский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Речь идёт о смартфонах, доступных в Китае, этот рейтинг заметно отличается от версии для международного рынка.
Первое место второй месяц подряд занимает игровой смартфон Nubia Red Magic 3, набравший 382 331 балл. На втором месте — другой игровой смартфон, Black Shark 2. Оба работают на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Впрочем, на данный момент, этот чип лежит в основе всех смартфонов в Top-10 AnTuTu.
Третье место с 371 021 баллом принадлежит Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, стандартный Mi 9 занял четвёртое место с 370 884 баллами, а на пятом — OnePlus 7 Pro.
Десятку замыкают Meizu 16S, OnePlus 7, Redmi K20 Pro, Samsung Galaxy S10+ и Galaxy S10. Отметим, что устройства Redmi в Top-10 AnTuTu попали впервые.