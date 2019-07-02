Названы самые быстрые смартфоны на Android

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовала свой июньский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Речь идёт о смартфонах, доступных в Китае, этот рейтинг заметно отличается от версии для международного рынка.

Первое место второй месяц подряд занимает игровой смартфон Nubia Red Magic 3, набравший 382 331 балл. На втором месте — другой игровой смартфон, Black Shark 2. Оба работают на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Впрочем, на данный момент, этот чип лежит в основе всех смартфонов в Top-10 AnTuTu.