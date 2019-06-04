Названы самые быстрые смартфоны на Android

Если в апреле первые три места занимали смартфоны Xiaomi, то сейчас ситуация кардинально отличается. Первое место занял игровой смартфон Nubia Red Magic 3, набравший 380 921 балл, а бывший лидер, Xiaomi Mi 9 Transparent Edition опустился на третье место, набрав 376 092 балла. На втором месте находится ZTE Axon 10 Pro, получивший 376 916 балла.

Со третьего по пятое места мы снова видим засилье Xiaomi — Black Shark 2 (374 736) на четвёртом и Xiaomi Mi 9 (372 422) на пятом.

Десятку замыкают Meizu 16s, новейший OnePlus 7 Pro, Lenovo Z6 Pro, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+.