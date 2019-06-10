Названы самые дорогие российские операторы связи

Аналитическая компания AC&M Consulting опубликовала результаты исследования трат на сотовую связь в России.
Как оказалось, по итогам первого квартала 2019 года оператор Tele2 впервые вошел в тройку федеральных сотовых операторов по размеру среднемесячного счета абонента в России (ARPU). Этот показатель у Tele2 достиг 293 рубля, увеличившись на 10%.
В результате, Tele2 даже обошёл МегаФон с его 288 рублями, заняв третье место после «Билайна» (333 рубля) и МТС (323 рубля).
Средний чек у МегаФона почти не вырос, рост составил 2,5%. Одним из важных факторов оказалось то, что 10% абонентской базы Мегафона составят SIM-карты для интернета вещей. Такие абоненты платят около 20 рублей в месяц, что в 15-17 раз меньше, чем платит в месяц традиционный абонент.