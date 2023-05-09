Названы самые «любимые» и «ненавистные» модели iPhone за всё время

По данным экспертов, это самое большое падение за последние 12 лет. В рамках исследования специалисты проанализировали данные более 600 000 пользовательских отзывов о моделях iPhone, начиная с iPhone 4.

Несмотря на то что в данных могут присутствовать ошибочные отзывы, такой объём информации позволяет составить достаточно точную картину настроения владельцев iPhone.