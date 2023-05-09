Названы самые «любимые» и «ненавистные» модели iPhone за всё время

Названы самые «любимые» и «ненавистные» модели iPhone за всё времяУ iPhone 14 дела обстоят не лучшим образом
Свежее исследование PerfectRec показало, что уровень удовлетворённости пользователей iPhone 14 значительно снизился по сравнению с предыдущими моделями, такими как iPhone 13.
По данным экспертов, это самое большое падение за последние 12 лет. В рамках исследования специалисты проанализировали данные более 600 000 пользовательских отзывов о моделях iPhone, начиная с iPhone 4.
Несмотря на то что в данных могут присутствовать ошибочные отзывы, такой объём информации позволяет составить достаточно точную картину настроения владельцев iPhone.
Для сравнения, сама Apple заявила об удовлетворенности семейством iPhone 14 на уровне 99%. В качестве доказательства компания привела данные исследования 451 Research.
Исследование также показало, какие модели iPhone были самыми «любимыми» у пользователей, а какие — самыми «ненавистными».
Так, самый низкий показатель у iPhone 5C — этот смартфон получил лишь 64% обзоров с максимальным баллом. В свою очередь наилучший результат у iPhone 13 Pro Max с его 86% отзывов с пятью баллами.