Что интересно, все десять мест этого списка заняли смартфоны, которые работают на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888. Так, первое место в майском топе занял Xiaomi Black Shark 4 Pro, набравший 830 000 баллов. На втором месте, в свою очередь, оказался ZTE Red Magic 6 Pro с 829 900 баллами. Замыкает тройку лидеров OnePlus 9 Pro. В список также попали Oppo Find X3 Pro, Vivo X60 pro+, IQOO 7, Realme GT, Xiaomi Mi 11 Ultra и другие аппараты.