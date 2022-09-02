Названы самые мощные среднебюджетные смартфоны

Замыкают пятёрку лидеров OnePlus Ace Racing Edition и OnePlus Ace. С шестого по десятое место досталось Oppo Reno8 Pro+, Redmi K50, Redmi Note 11T Pro, Oppo K10 5G и Vivo S15.

Разработчики бенчмарка отметили, что статистика была собрана в период с 1 по 31 августа 2022 года. При этом в своём рейтинге они использовали средние, а не самые высокие результаты.