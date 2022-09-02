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Названы самые мощные среднебюджетные смартфоны
Одним из самых популярных сегментов смартфонов является сегмент среднебюджетников. Всё дело в том, что такие устройства могут предложить отличную производительность по достаточно невысокой цене.
И вот, специалисты AnTuTu решили сформировать свежий рейтинг моделей среднего уровня, определив лучшие с точки зрения производительности. В список попали лишь Android-смартфоны.
По итогу на первом месте расположился Realme GT Neo3, следом за ним идут Vivo S15 Pro и Redmi Note 11T Pro+ — они заняли второе и третьем место соответственно.
Замыкают пятёрку лидеров OnePlus Ace Racing Edition и OnePlus Ace. С шестого по десятое место досталось Oppo Reno8 Pro+, Redmi K50, Redmi Note 11T Pro, Oppo K10 5G и Vivo S15.
Разработчики бенчмарка отметили, что статистика была собрана в период с 1 по 31 августа 2022 года. При этом в своём рейтинге они использовали средние, а не самые высокие результаты.