Названы самые недооценённые смартфоны 2025 года

OPPO Reno 13 Pro

Это отличный смартфон среднего класса. У него 6,8-дюймовый экран, привлекательный дизайн, полноценная защита от воды. Производительности тоже вполне хватит для запуска требовательных игр.

Honor Magic 8 Lite

Смартфон среднего класса, изготовленный из сверхпрочного стекла и оснащённый отличными динамиками. Ещё у него есть специальная технология защиты от падений. Производитель заявляет, что смартфон может выдержать падение с высоты до 2,5 м. Аккумулятор здесь на 7500 мА*ч, поэтому по поводу автономности можно не переживать.

Honor 400 Pro

Неплохой выбор, если вам не хватает денег на флагман. Здесь стоит процессор Snapdragon 8 Gen 3, который немного устарел, но всё ещё подходит для самых "тяжёлых" игр. Смартфон может проработать даже при активном использовании более суток без подзарядки и поддерживает блок питания на 100 Вт.

Honor 400 Lite

Аппарат с ярким экраном, мощным аккумулятором, фронтальной камерой, которая идеально подходит для селфи-фото. Заметно, что создатели этой модели во многом вдохновлялись iPhone: у него похожие вырез для фронталки, обработка снимков, дизайн (угловатость).