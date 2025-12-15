Названы самые необычные смартфоны 2025 года

Vertu Agent Q. Корпус смартфона выполнен из металла и покрыт кожей. Опционально вы также можете приобрести модель с россыпью из бриллиантов. Здесь есть также различные функции ИИ, так называемый "консьерж". Правда, последний работает только через WeChat и только на китайском. В остальном вы получаете флагман со Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ или 1 ТБ постоянной, аккумулятором на 5565 мА*ч, зарядкой на 65 Вт.

HMD Ivalo XE/Nokia Mission-Safe Phone. На нём стоит необычный процессор Dragonwing Q6690 ("промышленная" модификация процессора Snapdragon 7 Gen 4), IPS-дисплей с диагональю 6,32", аккумулятор на 4500 мА*ч. Однако этого смартфона нет в открытой продаже: он закупается лишь для госсектора и корпоративных клиентов.

Oukitel WP100 Titan. Первый смартфон в мире, оснащённый батареей на 33000 мА*ч. Ещё в комплекте идёт зарядка на 66 Вт.

Minimal Phone. У этого смартфона пластиковый корпус, чёрно-белая расцветка, QWERTY-клавиатура, всего одна камера - задняя. Аккумулятор здесь на 3000 мА*ч, а процессор Helio G99. При этом стоит такая модель недёшево.

iKKO Mind One Pro. Удивляет этот аппарат квадратным корпусом, 4-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц. Ещё вы можете докупить к нему чехол со встроенной физической клавиатурой.