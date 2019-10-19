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Названы самые популярные функции новейшей оболочки Xiaomi
Пользователи выделили семь фаворитов
Известно, что на данный момент происходит активное распространение стабильного обновления оболочки MIUI 11 на разные модели смартфонов Xiaomi и Redmi. Тем временем разработчики прошивки решили изучить обратную связь пользователей и на основании отзывов составили список наиболее используемых функций MIUI 11.
Было выявлено семь функций оболочки, которыми пользователи пользуются чаще всего, среди которых:
- Дисплей прошивки. Напомним, что в MIUI 11 разработчики обновили пользовательский интерфейс.
- Умный помощник Mi Go, с помощью которого можно купить билеты, проложить маршрут, а также рассчитать время в пути и многое другое.
- Динамическая естественная система звуков. Так, звуки в MIUI 11 подверглись серьезным изменениям, к примеру, динамический будильник проигрывается по-разному в зависимости от времени суток и дня недели.
- Трансляция содержимого экрана. Отмечается способность новой прошивки поддерживать обширное количество моделей телевизоров, видео, игр, документов и приложений.
- Темы, которые можно установить абсолютно бесплатно.
- Динамическая система шрифтов. Таким образом у пользователей есть возможность настроить шрифт и толщину текста для конкретных разделов меню.
- Детское пространство, с помощью которого пользователи могут ограничить ребенка от неугодного контента.
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