Названы самые популярные функции новейшей оболочки Xiaomi

Известно, что на данный момент происходит активное распространение стабильного обновления оболочки MIUI 11 на разные модели смартфонов Xiaomi и Redmi. Тем временем разработчики прошивки решили изучить обратную связь пользователей и на основании отзывов составили список наиболее используемых функций MIUI 11.