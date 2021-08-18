Названы самые популярные китайские смартфоны среди россиян

Оказалось, что таким аппаратом является Redmi 9A. При этом из смартфонов Xiaomi в принципе состояла вся тройка лидеров. На втором месте разместился Poco M3 в версии 4/128 ГБ, а на третьем — Redmi 9С в модификации 2/32 ГБ. Об этом Ferra.ru рассказали представители AliExpress Россия.

Что более интересно, устройства от Xiaomi в принципе заняли 7 мест в первой десятке. Помимо китайских брендов, вторым из которых оказался Realme, в топ-10 нашлось место и смартфону от Samsung — Samsung Galaxy A12.

Напомним, что лидер рейтинга — Redmi 9A — поступил в продажу ещё летом 2020 года. В основу телефона лёг чип Helio G25 от MediaTek, а размер его IPS-дисплея составляет внушительные 6,53 дюйма.