Названы самые популярные подержанные смартфоны среди россиян

Оказалось, что около 80% занимают различные модели iPhone. При этом чаще всего россияне приобретали iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — их средняя стоимость составляла 45 тыс рублей. Следом за ними идут iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 11.

Если же говорить о популярных б/у смартфонах из мира Android, то здесь лидируют Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy S10+.

Отметим, что реже всего на вторичном рынке приобретаются смартфона Xiaomi. Специалисты объясняют это изначально невысокой ценой нового устройства, а потому ещё меньшей при перепродаже.

Также из интересного по результатам исследования можно отметить тот факт, что в 2021 году россияне на 50% чаще продавали свои мобильные гаджеты, чем годом ранее.