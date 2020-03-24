Названы самые популярные производители смартфонов в России

Так, среди жителей России самыми популярными смартфонами признаны смартфоны компаний Huawei и Honor. Им, к слову, удалось занять больше трети от общего объема продаж. Второе место, в свою очередь, заняли смартфоны южнокорейской компании Samsung. И замыкает тройку лидеров китайский гигант Xiaomi.

Что касается четвертого места, то на нем оказались смартфоны Apple, тогда как пятую строчку удалось занять BBK Electronics. Согласно информации издания, на долю BBK на сегодняшний день приходится 5,2% от всего рынка смартфонов.

Сообщается, что в связи с падением курса рубля в начале марта было зафиксировано увеличение востребованности смартфонов, а также других устройств. Так, по словам представителей “Вымпелкома”, продажи iPhone выросли на 49%, тогда как на спрос на Samsung увеличился на 45%.