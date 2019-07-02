Названы самые популярные смарт-часы и фитнес-браслеты в России

Объединённая компания «Связной | Евросеть» подвела итоги развития российского рынка носимых устройств за второй квартал 2019 года. Россияне приобрели 760 тысяч устройств на общую сумму 4,9 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 113% в штуках и 89% в деньгах.

По итогам продаж 60% рынка носимых устройств в штуках занимают фитнес-трекеры. С апреля по июнь на российском рынке их было продано более 456 тысяч устройств на сумму свыше 970 млн рублей. Средняя цена на фитнес-трекеры выросла 1% и составила 2200 рублей.

Второе место занимают умные часы с долей 25% рынка. Во 2 квартале было более 190 тысяч устройств на общую сумму 3,6 млрд рублей. Средняя стоимость на смарт-часы снизилась на 13% и составила 19 300 рублей.

15% рынка носимых устройств в штучном выражении занимают локаторы, которых с апреля по июнь было продано около 120 тысяч на общую сумму около 343 млн рублей. Средняя стоимость устройства снизилась на 9% и составила 2700 рублей.

Топ-5 носимых устройств в штучном выражении во 2 квартале 2019 года:

1) Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3

2) Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 2

3) Смарт-часы AXiaomi Amazfit Bip

4) Смарт-часы Apple Watch Series 4 44MM

5) Смарт-часы Apple Watch Series 4 40MM

Топ-5 носимых устройств в денежном выражении во 2 квартале 2019 года: