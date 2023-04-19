Названы самые популярные смартфоны на планете

Названы самые популярные смартфоны на планетеНа фоне продолжающегося падения рынка
Глобальный рынок смартфонов продолжает снижаться, претерпев 12% падение по сравнению с прошлым годом в I квартале 2023 года. Это уже пятый квартал подряд, когда наблюдается спад.
Вопреки некоторым улучшениям в неблагоприятных макрофакторах, рынок всё ещё не показывает признаков восстановления.
Samsung возглавила рынок, занимая 22% долю. На втором месте — Apple с 21% долей, в основном благодаря стабильному спросу на iPhone 14 Pro.
Xiaomi сохранила третью позицию с долей рынка 11%, OPPO и Vivo укрепили свои позиции в Азиатско-тихоокеанском регионе и на внутренних рынках, занимая 10% и 8% соответственно.
По словам аналитика Canalys Саньяма Чаурасии, спад смартфонного рынка в I квартале 2023 года был ожидаемым. При этом, по мнению другого эксперта, есть некоторые признаки умеренности в непрерывном спаде.
Во-первых, улучшился спрос на определённые продукты и ценовые категории. Во-вторых, Canalys прогнозирует, что запасы смартфонов могут достичь относительно здорового уровня к концу II квартала 2023 года.