Названы самые популярные смартфоны на планете

Вопреки некоторым улучшениям в неблагоприятных макрофакторах, рынок всё ещё не показывает признаков восстановления.

Samsung возглавила рынок, занимая 22% долю. На втором месте — Apple с 21% долей, в основном благодаря стабильному спросу на iPhone 14 Pro.

Xiaomi сохранила третью позицию с долей рынка 11%, OPPO и Vivo укрепили свои позиции в Азиатско-тихоокеанском регионе и на внутренних рынках, занимая 10% и 8% соответственно.

По словам аналитика Canalys Саньяма Чаурасии, спад смартфонного рынка в I квартале 2023 года был ожидаемым. При этом, по мнению другого эксперта, есть некоторые признаки умеренности в непрерывном спаде.

Во-первых, улучшился спрос на определённые продукты и ценовые категории. Во-вторых, Canalys прогнозирует, что запасы смартфонов могут достичь относительно здорового уровня к концу II квартала 2023 года.