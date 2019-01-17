Названы самые популярные смартфоны в Москве

Оператор МегаФон рассказал, какие смартфоны чаще выбирали москвичи в 2018 году. Так, в число основных требований к гаджетам вошли поддержка 4G, большой экран, качественная камера и большая емкость аккумулятора. При этом москвичи чаще покупали бюджетные смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей и гаджеты Samsung, но заплатили больше всего за iPhone.

Среди брендов самыми популярными стали Samsung, Apple и Vertex – бюджетная российская марка с производством в Китае. Интересно, что в 2018 году в топ-5 также вошли Xiaomi и Huawei – китайские бренды, которые ранее не могли похвастаться сильной популярностью у столичных клиентов салонов МегаФона. Смартфоны ZTE и Micromax покинули лидирующую пятерку в 2018 году.