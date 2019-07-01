Названы самые популярные смартфоны в России

Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги продаж на российском рынке смартфонов по итогам второго квартала 2019 года. По данным ритейлера, наибольший рост продаж в натуральном и денежном выражении продемонстрировали устройства стоимостью свыше 50 тысяч рублей. Год к году смартфоны этой ценовой категории выросли на 38% в штуках и 43% в деньгах.

Всего в России за апрель-июнь было продано на 3,5% больше смартфонов, чем за аналогичный период годом ранее, в деньгах рост составил 7,5%. Общие продажи гаджетов составили свыше 6,6 млн штук на сумму 104 млрд рублей. Средняя цена на смартфон выросла на 4% и составила 15 700 рублей.

Топ-5 наиболее популярных смартфонов в штучном выражении:

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy J2 Core

Samsung Galaxy A10

Honor 7A

Honor 10 lite

Топ-5 наиболее популярных смартфонов в денежном выражении:

Samsung Galaxy A50

Apple iPhone XR 64 ГБ

Apple iPhone XR 128 ГБ

Samsung Galaxy A30

Apple iPhone 8 64 ГБ

Вице-президент по продажам объединенной компании Давид Борзилов пояснил: «Второй квартал — это период, когда крупнейшие производители смартфонов выводят на рынок флагманские модели. Так, например, запустилась линейка Huawei P30, Honor 20, а также значительно выросли продажи линейки Samsung Galaxy S10, которая была запущена в марте. Запуск флагманских моделей приводит к значительному росту продаж устройств в среднем и высоком ценовых сегментах, а также позволяет задать тренд по распределению долей рынка на ближайшее будущее».