Названы самые популярные смартфоны в России

Объединённая компания «Связной | Евросеть» проанализировала свои продажи по итогам 1 квартала 2019 года и выяснила, какие товары пользовались популярностью у россиян.

Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами. С января по март этого года в магазинах Связной и Евросеть наиболее растущей категорией стали носимые устройства, рост которых в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 54% в штучном выражении и 59% в денежном. На второй строчке расположилась аудиотехника, в частности, портативные колонки. Тройку наиболее растущих категорий замыкают игровые приставки.

Вице-президент по продажам объединенной компании Давид Борзилов отметил: «Смартфоны от Honor появились в наших магазинах в январе и уже успели стать настоящим хитом продаж. Покупатели ценят эти смартфоны за доступную цену, высокую производительность и современный дизайн. Популярность этих смартфонов подтверждают результаты в I квартале на всём российском рынке, по итогам которых китайская компания стала лидером продаж в штуках. Также стоит отметить продолжающийся рост популярности категории носимых устройств(фитнес-трекеры и умные часы), что говорит о том, что россияне всё чаще уделяют внимание своему здоровью».

Топ-5 наиболее популярных товаров в штучном выражении:

Honor 7A

Jinga Simple F200n

Honor 7A Pro

Honor 8X

Samsung Galaxy A7 (2018)

Топ-5 наиболее популярных товаров в денежном выражении: