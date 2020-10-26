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Названы самые популярные смартфоны в России с 2010 по 2020 год

Получилась очень интересная ретроспектива
В честь своего 20-летия, Яндекс.Маркет решил провести исследование и назвать самые популярные в России с 2010 по 2020 год смартфоны. Судя по подборке, уже в 2011 году Nokia потерпела заметный крах среди россиян.

Так, если в 2010 году популярным смартфоном была Nokia 5530 XpressMusic, то уже с 2011 года устройства финского бренда перестали попадать в топ. Зато в том же 2011 году в лидеры выбился Samsung со своим Galaxy S II. Компания сохранила лидерство и в 2012 году - Galaxy S III также оказался самым популярным смартфоном года.

Зато в 2013 и 2014 годах на первом месте по “любви” покупателей оказался один и тот же смартфон Apple - iPhone 5s. И только в 2015 году устройство уступило свое место. Правда, даже в этом случае яблочная компания осталась лидером - первое место досталось другому ее смартфону, iPhone 6s.

В 2016 году началась экспансия китайских брендов: этот и следующий год лидером был Xiaomi Redmi 4 Prime. В 2018 году на первом месте разместился Redmi Note 5, а в 2019 году пальму первенства завоевал его преемник - Redmi Note 7.

Судя по данным Яндекс.Маркета, в 2020 году самым популярным смартфоном окажется следующая вариация Redmi Note - Redmi Note 8T. Таким образом, можно проследить, что начиная с 2016 года россияне стали предпочитать китайские девайсы (причем преимущественно одного бренда) решениям от Apple и Samsung.