Названы самые популярные смартфоны в России с 2010 по 2020 год
Так, если в 2010 году популярным смартфоном была Nokia 5530 XpressMusic, то уже с 2011 года устройства финского бренда перестали попадать в топ. Зато в том же 2011 году в лидеры выбился Samsung со своим Galaxy S II. Компания сохранила лидерство и в 2012 году - Galaxy S III также оказался самым популярным смартфоном года.
Зато в 2013 и 2014 годах на первом месте по “любви” покупателей оказался один и тот же смартфон Apple - iPhone 5s. И только в 2015 году устройство уступило свое место. Правда, даже в этом случае яблочная компания осталась лидером - первое место досталось другому ее смартфону, iPhone 6s.
В 2016 году началась экспансия китайских брендов: этот и следующий год лидером был Xiaomi Redmi 4 Prime. В 2018 году на первом месте разместился Redmi Note 5, а в 2019 году пальму первенства завоевал его преемник - Redmi Note 7.
Судя по данным Яндекс.Маркета, в 2020 году самым популярным смартфоном окажется следующая вариация Redmi Note - Redmi Note 8T. Таким образом, можно проследить, что начиная с 2016 года россияне стали предпочитать китайские девайсы (причем преимущественно одного бренда) решениям от Apple и Samsung.