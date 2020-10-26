Названы самые популярные смартфоны в России с 2010 по 2020 год

Так, если в 2010 году популярным смартфоном была Nokia 5530 XpressMusic, то уже с 2011 года устройства финского бренда перестали попадать в топ. Зато в том же 2011 году в лидеры выбился Samsung со своим Galaxy S II. Компания сохранила лидерство и в 2012 году - Galaxy S III также оказался самым популярным смартфоном года.

Зато в 2013 и 2014 годах на первом месте по “любви” покупателей оказался один и тот же смартфон Apple - iPhone 5s. И только в 2015 году устройство уступило свое место. Правда, даже в этом случае яблочная компания осталась лидером - первое место досталось другому ее смартфону, iPhone 6s.