Названы самые популярные смартфоны в России в 2021 году

Согласно данным, представленным на АлиИндекс, самыми активными в онлайн-покупках оказались Москва и Санкт-Петербург, а также Новосибирск, Волгоград и Екатеринбург. За ними расположились Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа и Самара. Потребительская корзина в этих регионах в среднем составила 45,7 тысяч рублей, а меньше всего в Уфе – 39 тысяч рублей.

Отмечается, что одна из категорий товаров, на которые россияне тратят больше всего денег – это смартфоны. Спрос оказался больше всего на гаджеты Xiaomi: POCO X3, POCO M3, Redmi Note 9 и Redmi Note 10. Лидирующий ранее iPhone XR оказался востребованным меньше.