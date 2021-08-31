Названы самые популярные смартфоны в России в 2021 году

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Названы самые популярные смартфоны в России в 2021 годуПо данным AliExpress, снова лидирует Xiaiomi
Онлайн-гипермаркет AliExpress представил аналитический сервис АлиИндекс, на котором приведены потребительские тренды россиян за первое полугодие 2021 года. Отмечается, что данные сервиса будут обновляться два раза в год.
Согласно данным, представленным на АлиИндекс, самыми активными в онлайн-покупках оказались Москва и Санкт-Петербург, а также Новосибирск, Волгоград и Екатеринбург. За ними расположились Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа и Самара. Потребительская корзина в этих регионах в среднем составила 45,7 тысяч рублей, а меньше всего в Уфе – 39 тысяч рублей.
Отмечается, что одна из категорий товаров, на которые россияне тратят больше всего денег – это смартфоны. Спрос оказался больше всего на гаджеты Xiaomi: POCO X3, POCO M3, Redmi Note 9 и Redmi Note 10. Лидирующий ранее iPhone XR оказался востребованным меньше.