Названы самые популярные смартфоны весны

Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала общие продажи на российском рынке смартфонов в период с марта по май 2019 года и выяснила, какие смартфоны пользовались популярностью у россиян этой весной.

Вице-президент по продажам компании Давид Борзилов отметил: «Этой весной особой популярностью у россиян пользовались устройства от Honor и Samsung, которые пользователи ценят за надёжность и качество. Покупательское предпочтение всё больше смещается в сторону технологичных моделей, что способствует росту средней цены, показавшей рост на 9% в сравнении с весной 2018 года».

Всего с марта по май этого года на российском рынке было продано более 6,3 млн смартфонов на общую сумму 103 млрд рублей. Средняя стоимость устройств составила 16 504 рубля.

Топ-5 наиболее популярных смартфонов в штучном выражении:

Honor 7A

Samsung Galaxy J2

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A10

Honor 10

Топ-5 наиболее популярных смартфонов в денежном выражении: