Названы самые популярные смартфоны весны

Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала общие продажи на российском рынке смартфонов в период с марта по май 2019 года и выяснила, какие смартфоны пользовались популярностью у россиян этой весной.
Вице-президент по продажам компании Давид Борзилов отметил: «Этой весной особой популярностью у россиян пользовались устройства от Honor и Samsung, которые пользователи ценят за надёжность и качество. Покупательское предпочтение всё больше смещается в сторону технологичных моделей, что способствует росту средней цены, показавшей рост на 9% в сравнении с весной 2018 года».
Всего с марта по май этого года на российском рынке было продано более 6,3 млн смартфонов на общую сумму 103 млрд рублей. Средняя стоимость устройств составила 16 504 рубля.
Топ-5 наиболее популярных смартфонов в штучном выражении:
- Honor 7A
- Samsung Galaxy J2
- Samsung Galaxy A50
- Samsung Galaxy A10
- Honor 10
Топ-5 наиболее популярных смартфонов в денежном выражении:
- Samsung Galaxy A50
- Apple iPhone XR
- Apple iPhone 8 PLUS
- Apple iPhone 8
- Honor 8X