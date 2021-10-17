С какими характеристиками смартфоны покупают чаще всего

Список был составлен по итогам третьего квартала 2021 года, пишет GizChina. И если говорить об экранах, то два самых популярных размера — это 6,6 дюйма (32,4% от общего числа) и 6,7 дюйма (20%).

При этом, что интересно, MediaTek успешно обошла Qualcomm, превратившись в крупнейшего в мире поставщика чипов для смартфонов. Но стоит отметить, что это стало возможным благодаря среднебюджетному сегменту.

В флагманах на первом месте всё ещё находится Qualcomm. При этом диаграмма показывает, что на долю последней находится на уровне в 61,8%. Объясняется это тем, что многие пользователи мобильных телефонов MediaTek не проверяют производительность в тесте AnTuTu.

Что же до оперативной памяти, то почти половину от общего числа занимаются 8 ГБ смартфоны — их 49,8%. Следом идут устройства с 12 ГБ RAM (26,6%). Если говорить о постоянной памяти, то самые популярные — это 128 и 256 ГБ (44,6% и 45,3% соответственно).