Названы самые популярные в онлайн-магазинах смартфоны России

Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги онлайн-продаж смартфонов на российском рынке с января по июнь 2019 года.

По данным ритейлера, за 6 месяцев россияне приобрели на 33% смартфонов больше в штучном выражении и на 34% в денежном, чем годом ранее. Общее количество проданных смартфонов в онлайн-каналах составило 2,2 млн устройств на общую сумму 41,2 млрд рублей. Всего в 1 полугодии на российском рынке смартфонов было продано 13,1 млн устройств, что говорит о том, что каждый шестой смартфон был продан через интернет.

Средняя стоимость смартфона, купленного онлайн, выросла менее чем на 1% и составила 19 100 рублей. Наиболее популярными брендами в штуках стали Xiaomi, Samsung и Honor. В деньгах, как и годом ранее, лидером остался Apple.

Самыми популярными смартфонами онлайн-розницы в штучном исчислении оказались Xiaomi Redmi 6A, Samsung Galaxy A50 и Honor 8X, а в деньгах лидируют Apple iPhone XR (64 ГБ), iPhone X (64 ГБ) и Samsung Galaxy S10.