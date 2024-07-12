Названы самые популярные в РФ производители складных смартфонов

В топ-5 по продажам в денежном и штучном выражении вошли Samsung, Huawei, Honor, Motorola и Oppo за первую половину текущего года.

Общий объем продаж складных смартфонов в денежном выражении в сети М. Видео-Эльдорадо вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество производителей таких устройств на российском рынке также увеличилось — если в 2022 году были представлены Samsung и Huawei, то в 2023 году к ним присоединились Motorola, Oppo и Tecno, а в 2024 году на рынок вышел еще и Honor.

Компания также организовала масштабную презентацию новинок — складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, которые уже доступны для предварительного заказа и поступят в продажу 24 июля.