Названы самые популярные в России смартфоны с большим экраном

За первые шесть месяцев 2019 года в России было продано порядка 7,6 млн смартфонов с экраном более 5,6 дюймов, на общую сумму порядка 156 млрд рублей. Рост, по сравнению с прошлым годом, составил 3,7 раза в штучном эквиваленте. Средняя стоимость устройства снизилась на 30% и составила порядка 20 тыс рублей. Всего с января по июнь 2019 года в России было продано 17 млн смартфонов на сумму более 216 млрд рублей.

По результату исследования “Связного”, первое место по популярности среди фаблетов занял Honor 8X. За ним идут Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7, заняв второе и третье место соответственно. Замыкают пятерку лидеров Honor 7A PRO и Samsung Galaxy A50, расположившись на четвертом и пятом местах.

”Запуск всех флагманских смартфонов происходит в сегменте фаблетов, однако параллельно с ними производители выпускают более упрощённые версии самых востребованных моделей с размером дисплея менее 5,6 дюймов. Мы видим, что размер дисплея на протяжении многих лет увеличивается из квартала в квартал. Так, например, не так давно наиболее массовыми устройствами были смартфоны с 4-дюймовым экраном, сейчас же основная доля продаж приходится на устройства с дисплеем в 5 дюймов, и постепенно тенденция смещается в пользу моделей с экраном 5,5 дюймов”, — подчеркивает вице-президент по продажам объединенной компании “Связной-Евросеть” Давид Борзилов.