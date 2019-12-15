Названы самые продаваемые марки смартфонов в России

Что касается лидеров рынка по продажам, то наибольшим спросом пользуются такие технологические гиганты, как Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi и Apple, тогда как лидером в денежном эквиваленте остается корпорация Apple.

”Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года. Продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона, от 50 тысяч рублей, год-к-году увеличились более чем на четверть в штуках и 30% в деньгах”, - поделился Владимир Чайка, руководитель департамента "Мобильная техника".