Названы самые продаваемые модели iPhone

Согласно данным исследования, чаще всего покупателям iPhone являются люди, которые уже пользуются смартфонами компании. Тогда как пользователи, переходящие со смартфонов на базе Android, предпочитают покупать iPhone SE. Так, было установлено, что всего с Android на iOS в рамках квартала мигрировало 16% покупателей, тогда как именно модель iPhone SE из них приобрели 9%.