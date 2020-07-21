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Названы самые продаваемые модели iPhone
На рынке США
Исследователи организации Consumer Intelligence Research Partners опубликовали новый отчет, в рамках которого были названы самые продаваемые модели iPhone в США.
Выяснилось, что такие модели, как iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max пришлось порядка 65% продаж. В то же время, несмотря на то, что продавать iPhone SE компания начала лишь в текущем квартале, продажи данной модели уже успели составить порядка 19% от всех смартфонов iPhone во втором квартале 2020 года.
Согласно данным исследования, чаще всего покупателям iPhone являются люди, которые уже пользуются смартфонами компании. Тогда как пользователи, переходящие со смартфонов на базе Android, предпочитают покупать iPhone SE. Так, было установлено, что всего с Android на iOS в рамках квартала мигрировало 16% покупателей, тогда как именно модель iPhone SE из них приобрели 9%.