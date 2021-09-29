Названы самые продаваемые модели семейства iPhone 13 в России

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Названы самые продаваемые модели семейства iPhone 13 в РоссииА также популярность новинок на старте на фоне прошлогодних моделей
В России на прошлой неделе стартовали продажи iPhone 13. И уже за столь непродолжительное время, в новейшей линейке Apple выявились сразу два лидера продаваемости среди россиян.
По данным экспертов М.Видео и Эльдорадо, таковыми стали iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. На устройства ценой от 99 999 и 109 999 рублей соответственно приходится 90% от общего числа продаж, рассказали Ferra.ru представители ретейлера.
Таким образом, оставшиеся 10% распределились между более доступными iPhone 13 и 13 mini.
При этом если говорить о общей популярности линейки iPhone 13, то она в два раза превышает таковую у прошлогодних iPhone 12. Если же говорить о самом желаемом объёме памяти среди покупателей в 2021 году, то это 256 ГБ внутреннего накопителя.
Отметим, что продажи iPhone 13 в России стартовали одновременно со всем миром.