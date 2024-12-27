Названы самые продаваемые смартфоны в России по итогам 2024 г.Обзор популярных моделей
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В сегменте бюджетных смартфонов до 20 тыс. рублей особое внимание привлекли устройства от realme, Xiaomi, Infinix и Itel. Особенно выделяется модель realme Note 50, которая попала в топ самых продаваемых смартфонов по версии экспертов. Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов отметил, что это один из самых качественных смартфонов в своем ценовом сегменте, несмотря на то, что его зарядка не самая быстрая. По характеристикам, экрану и автономности он значительно опережает конкурентов.
На мой взгляд, это самый качественный смартфон под минимальный бюджет и самый доступный среди качественных. Минус только один — 10 Вт зарядка (с 0% до 100% три часа). Зато все остальное в полном порядке — среди смартфонов до 10 тысяч рублей он лучший по сочетанию скорости работы + качеству дисплея + автономности. Да и камера более-менее — у конкурентов в лучшем случае такая же. На сегодня у него практически не осталось конкурентов, потому что российские бренды смартфонов для потребительского рынка в продаже не найти, а Xiaomi подвинули цены на смартфоны аналогичного уровне выше психологической отметки в 10 тысяч рублей.
В категории смартфонов средней ценовой категории от 20 до 50 тыс. рублей лидировали устройства от Samsung, Xiaomi и Honor. Одним из самых популярных моделей стал Honor X8b. Эксперты подчеркнули, что это компактный и красивый смартфон с отличным дисплеем и сбалансированными характеристиками. Евгений Харитонов объяснил, что этот смартфон отличается от других моделей благодаря своей тонкости и качественным материалам, а его производительность вполне соответствует ценовому сегменту.
Если популярность всех других смартфонов в топе объяснить легко, то Honor X8b это феномен, аномалия, сбой в матрице. Обычные смартфоны — это «ребята из качалки»: аккумулятора побольше, мощности процессора побольше, камеры «пожирнее». Honor X8b — это, если так можно выразиться, «мальчик-эльф»: емкость аккумулятора 4500 мАч против стандартных 5000 мАч, процессор — Snapdragon 680, который до «народного» MediaTek Helio G99 тоже не дотягивает. Камера — «просто камера 108 Мп, нормальная, но не лучшая».
В этой категории также выделяются модели Samsung Galaxy A55 и Xiaomi Redmi Note 13. Эти смартфоны предлагают хорошее соотношение цены и качества.
В сегменте флагманских смартфонов эксперты также выделяют iPhone 15 и iPhone 16, хотя и с оговорками. Евгений Харитоново считает, что iPhone 16 имеет лишь незначительные улучшения по сравнению с предыдущей моделью iPhone 15, но является актуальной моделью для тех, кто хочет купить новейшее устройство. В то время как iPhone 15 продолжает оставаться одним из лучших вариантов для тех, кто ищет компактность, высокое качество камеры и долгую поддержку.