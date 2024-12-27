Названы самые продаваемые смартфоны в России по итогам 2024 г.

В этой категории также выделяются модели Samsung Galaxy A55 и Xiaomi Redmi Note 13. Эти смартфоны предлагают хорошее соотношение цены и качества.

В сегменте флагманских смартфонов эксперты также выделяют iPhone 15 и iPhone 16, хотя и с оговорками. Евгений Харитоново считает, что iPhone 16 имеет лишь незначительные улучшения по сравнению с предыдущей моделью iPhone 15, но является актуальной моделью для тех, кто хочет купить новейшее устройство. В то время как iPhone 15 продолжает оставаться одним из лучших вариантов для тех, кто ищет компактность, высокое качество камеры и долгую поддержку.