Названы самые производительные смартфоны конца лета

Представленный в начале августа смартфон Nubia Z20 с двумя дисплеями получил 450 040 баллов и сразу выбился на первое место. На втором находится Vivo Iqoo Pro 5G с 449 826 баллами.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G и Samsung Galaxy Note 10 занимают третье и четвёртое места с 433 667 и 415 680 баллами соответственно. На пятом и шестом — Pioneer X1 и Meizu 16s Pro с 410 137 и 404 009 баллами.

Ещё один новичок, бюджетный Redmi Note 8 Pro, смог занять седьмое место с 235 110 баллами. Отметим, что он работает на процессоре MediaTek Helio G90T. Более простой Redmi Note 8 на Snapdragon 665 набрал 179892 балла.