Названы самый продаваемый и самый часто используемый смартфоны в мире

Так, согласно опубликованным данным, самым популярным смартфоном в мире в 2020 году был признан фирменный смартфон Apple 2016 года производства, а именно iPhone 7. В то же время, судя по интернет-трафику во втором квартале текущего года, самым используемым устройством в мире стал также iPhone 7. Что касается самых продаваемых смартфонов в текущем году, то им стали модели iPhone 11 и XR.

Отмечается, что среди самых популярных смартфонов в мире также числятся и другие модели iPhone, в числе которых iPhone 8, 6 и X. Помимо Apple, популярным брендом смартфонов стал и южнокорейский гигант Samsung. Так, во многих странах были востребованы такие модели смартфонов данного бренда, как S8 и S9. Издание DeviceAtlas сообщает, что получило данные от W3C (Консорциума Всемирной паутины).