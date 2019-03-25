Названы системные требования Heavy Rain, Detroit: Become Human и Beyond: Two Souls для ПК

Во время конференции GDC 2019, компания Epic Games объявила о скором выходе PlayStation-эксклюзивов Quantic Dream для ПК на базе Windows. Среди них оказались и Heavy Rain, Detroit: Become Human и Beyond: Two Souls.

На год они станут доступны только в Epic Games Store. В магазине уже появились системные требования для этих трёх игр. Интересно, что для Heavy Rain и Beyond: Two Souls требования выглядят завышенными. Игры вышли несколько лет назад для PlayStation 3. Точная дата релиза пока не объявлена, но известно, что они должны выйти по очереди в течение 2019 года.

Минимальные системные требования:

64-битная Windows 7 или свежее

Процессор Intel Core i5-2400 с частотой 3,4 ГГц или аналогичный и выше

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660

4 ГБ оперативной видеопамяти

2 ГБ видеопамяти

DirectX 11 (Vulkan для Detroit: Become Human)

Рекомендуемая система: