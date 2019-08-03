Названы смартфоны, которые реже всего тормозят и зависают

Команда китайского бенчмарка Master Lu опубликовала рейтинг смартфонов с самым плавным пользовательским интерфейсом за июль 2019 года.
В рейтинге учитывается скорость копирования файлов, время реакции на нажатие, время загрузки системы и скорость загрузки веб-страниц, а также отклик приложений во время использования и тому подобные параметры.
В прошедшем месяце первое место занял Huawei Mate 20 X 5G, а замыкают тройку лидеров ASUS ROG Gaming Phone 2 и ZTE AXON 10 Pro 5G. Первый смартфон работает на процессоре Kirin 980, а второй и третий — на Snapdragon 855 Plus SoC и Snapdragon 855 соответственно.
Также в рейтинг вошли Honor 9X Pro, Vivo iQOO Neo, Honor 9X, Huawei Nova 5i Pro, Lenovo Z6, Vivo Y7s, Xiaomi Mi CC9 Mito, Xiaomi Mi CC9, Samsung Galaxy A80 и Xiaomi Mi CC9e.