Названы смартфоны, которые реже всего тормозят и зависают

В прошедшем месяце первое место занял Huawei Mate 20 X 5G, а замыкают тройку лидеров ASUS ROG Gaming Phone 2 и ZTE AXON 10 Pro 5G. Первый смартфон работает на процессоре Kirin 980, а второй и третий — на Snapdragon 855 Plus SoC и Snapdragon 855 соответственно.

Также в рейтинг вошли Honor 9X Pro, Vivo iQOO Neo, Honor 9X, Huawei Nova 5i Pro, Lenovo Z6, Vivo Y7s, Xiaomi Mi CC9 Mito, Xiaomi Mi CC9, Samsung Galaxy A80 и Xiaomi Mi CC9e.