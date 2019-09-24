Названы смартфоны, с которыми владельцы обращаются бережнее всего

Аналитики страховой компании «Сбербанк страхование» выяснили, владельцы каких марок телефонов, смартфонов и планшетов наиболее бережно относятся к своим гаджетам и обеспечивают их страховой защитой.
Как оказалось, Apple и Samsung страхуют чаще всего, а Lenovo и Huawei — практически нет. На Apple и Samsung приходится по 27% от общего количества гаджетов, застрахованных в компании.
Далее следуют мобильные устройства ZTE — 11%, Nokia — 8%, Honor — 7% и Meizu — 6%. Доли Fly и Sony составляют по 4% от общего количества застрахованных в компании гаджетов, Xiaomi — 3%, Huawei — 2%. Гаджеты Lenovo почти не страхуют, их доля – менее 1%.
Причины 87% страховых случаев с гаджетами — механические повреждения, в основном, в результате падений. 8% страховых случаев были связаны с заливами: владельцы телефонов и планшетов роняли их в воду или проливали на свои устройства чай/кофе. Еще 3% случаев — кражи.
Владельцы новых гаджетов страхуют их на суммы, равные стоимости техники. Гаджеты, уже бывшие в эксплуатации, «Сбербанк страхование» страхует по коробочным программам с фиксированными страховыми суммами, которые зависят от лимита выплат по договору и составляют 10, 20 или 30 тысяч рублей.