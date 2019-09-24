Названы смартфоны, с которыми владельцы обращаются бережнее всего

Аналитики страховой компании «Сбербанк страхование» выяснили, владельцы каких марок телефонов, смартфонов и планшетов наиболее бережно относятся к своим гаджетам и обеспечивают их страховой защитой.

Как оказалось, Apple и Samsung страхуют чаще всего, а Lenovo и Huawei — практически нет. На Apple и Samsung приходится по 27% от общего количества гаджетов, застрахованных в компании.

Далее следуют мобильные устройства ZTE — 11%, Nokia — 8%, Honor — 7% и Meizu — 6%. Доли Fly и Sony составляют по 4% от общего количества застрахованных в компании гаджетов, Xiaomi — 3%, Huawei — 2%. Гаджеты Lenovo почти не страхуют, их доля – менее 1%.