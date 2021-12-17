Названы смартфоны с лучшими в мире камерами

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Названы смартфоны с лучшими в мире камерамиСреди них Vivo
Специалисты компании DxOMark протестировали ряд смартфонов, в которых производители делают особый упор на качество камер. В тест попали такие устройства, как iPhone 13 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra, Vivo X70 Pro+, Google Pixel 6 Pro и другие. Но особенно эксперты отметили камерофон Vivo, который буквально ворвался в ТОП-10 с интересными характеристиками камер.
Vivo X70 Pro+ занял 6 место вместе с Pixel 6 Pro. При этом тестировщики не стали описывать другие смартфоны, а остановились на возможностях камер Vivo. Смартфон получил 135 баллов.
Устройство оборудовано 50 Мп главным сенсором Samsung GN1, 48 Мп сверхширокоугольной камерой и двумя телевиками с двукратным и пятикратным оптическим приближением. При этом специалисты отметили, что при слабом освещении у камерофона Vivo медленная автофокусировка, а также присутствует некоторое количество артефактов и шумы на видео.
Источник: DxOMark