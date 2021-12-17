Названы смартфоны с лучшими в мире камерами

Среди них Vivo

Специалисты компании DxOMark протестировали ряд смартфонов, в которых производители делают особый упор на качество камер. В тест попали такие устройства, как iPhone 13 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra, Vivo X70 Pro+, Google Pixel 6 Pro и другие. Но особенно эксперты отметили камерофон Vivo, который буквально ворвался в ТОП-10 с интересными характеристиками камер.