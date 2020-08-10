Названы смартфоны с самой быстрой зарядкой

На первом месте рейтинга расположился смартфон очень молодой компании, основанной в 2018 году — Realme X50 Pro 5G. Отличительной особенностью устройства являются флагманский процессор Snapdragon 865, 90 Гц AMOLED-дисплей и быстрая зарядка на 65 Вт. Именно она, в свою очередь, позволяет смартфону с аккумулятором на 4 200 мАч от 0 до 100% за 33 минуты!

На втором рейтинга оказался Oppo Find X2 Pro — на полную зарядку данного устройства уход 43 минуты. Ну и замыкает тройку лидеров свежий флагман Xiaomi — Xiaomi Mi 10 Pro. Данное устройство заряжается от 0 до 100% всего лишь за 46 минут.