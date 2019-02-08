Названы смартфоны с самым большим уровнем излучения

В рейтинге учитывались модели, присутствующие на рынке на декабрь 2018 года, от таких производителей, как Apple, Blackberry, Google, HTC, Huawei, LG, Motorola, OnePlus, Samsung, Sony, Xiaomi и ZTE.

Отметим, что в Европе допустимое значение излучения составляет 2 Вт/кг. Опасность современных телефонов для здоровья человека с точки зрения излучаемых радиоволн до сих пор является спорным вопросом.

UpDate: пресс-служба компании Xiaomi связалась с редакцией Ferra.ru и сделала следующее официальное заявление: «Xiaomi заботится о безопасности пользователей и строго соблюдает местные нормативы по удельному коэффициенту поглощения для смартфонов (Specific Absorption Rate, SAR). На рынках, которые следуют ограничениям Совета Европейского Союза в 2,0 Вт на килограмм, результат теста SAR для Mi A1 составил 1,75 Вт на килограмм (максимальное значение). На рынках, которые следуют нормативам Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission, FCC) с предельным значением равным 1,6 Вт на килограмм, результат теста SAR для Mi A1 составил 1,26 Вт на килограмм (максимальное значение)».