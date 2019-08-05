Названы смартфоны Xiaomi, которые получат крупное обновление прошивки осенью

Так, согласно достоверным источникам, анонс MIUI 11 должен состояться уже в ближайшее время — в промежутке с 15 по 19 августа этого года. Полный релиз прошивки состоится чуть позже — 9 или 12 сентября. Полноценная стабильная версия же появится уже в октябре. Но не на всех устройствах сразу, разумеется.

Первыми MIUI 11 получат Xiaomi Mi 9, Mi 9 Explorer Edition, Mi 9 SE, Mi Mix 3, CC9, Redmi K20, K20 Pro. Через какое-то время после них новая версия оболочки достанется Xiaomi CC9e, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Mix 2s, Mi Max 3, Mi Note 3, Mi 6, Mi Play, Mi 6X, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Note 5. Ну и последними фирменную прошивку Xiaomi получат Mi Mix 2, Mi MIX, Mi Max 2, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5A, Redmi 6 Pro, Redmi S2, Mi 5X, Mi 5C и Mi 5s Plus.

Что интересно, MIUI 11 поддерживает множество различных процессоров: Qualcomm Snapdragon 855, 855 Plus, 845, 835, 821, 730, 712, 710, 675, 660, 625, MediaTek Helio G90, P35, P22, А22 и Surge S1. А это значит, что даже если вашего устройства не было в списке, но оно работает на базе одного из вышеперечисленных процессоров, то вероятнее всего, ваш смартфон получит обновление до MIUI 11.