Названы смартфоны Xiaomi, которые уже получили обновление до Android 11 Beta 1

Речь идет о двух флагманах компании 2020 года - Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Таким образом, именно эти два устройства стали первыми в линейке смартфонов компании, MIUI 12 которых базируется не на прошлогоднем Android 10, а на свежайшей бета-версии Android 11.

Правда, сама компания-производитель отдельно отмечает, что данное обновление предназначено лишь для “опытных” пользователей, в связи с чем его распространение будет проходить в ограниченном формате. В числе же проблем новой прошивки называются следующие позиции: