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Названы смартфоны Xiaomi, которые уже получили обновление до Android 11 Beta 1
Ждем расширения данного списка
Совсем недавно Google представила Android 11 Beta 11, а уже сегодня были названы смартфоны Xiaomi, которые просто смогут получить свежее обновление, а уже получили его под соусом фирменной оболочки MIUI 12.
Речь идет о двух флагманах компании 2020 года - Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Таким образом, именно эти два устройства стали первыми в линейке смартфонов компании, MIUI 12 которых базируется не на прошлогоднем Android 10, а на свежайшей бета-версии Android 11.
Правда, сама компания-производитель отдельно отмечает, что данное обновление предназначено лишь для “опытных” пользователей, в связи с чем его распространение будет проходить в ограниченном формате. В числе же проблем новой прошивки называются следующие позиции:
- Некорректное отображение строки состояния
- Нельзя использовать ночной режим съёмки
- Голосовой помощник не активируется голосовой командой
- Недоступна функция съёмки «длинного» скриншота (с прокруткой)
- Недоступна функция обмена данными Xiaomi Mutual Transmission
- Недоступна функция быстрого импорта данных
- Недоступна установка некоторых приложений из официального магазина приложений