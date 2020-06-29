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Названы смартфоны Xiaomi, которые уже получили обновление до Android 11 Beta 1

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Совсем недавно Google представила Android 11 Beta 11, а уже сегодня были названы смартфоны Xiaomi, которые просто смогут получить свежее обновление, а уже получили его под соусом фирменной оболочки MIUI 12.

Речь идет о двух флагманах компании 2020 года - Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Таким образом, именно эти два устройства стали первыми в линейке смартфонов компании, MIUI 12 которых базируется не на прошлогоднем Android 10, а на свежайшей бета-версии Android 11.

Правда, сама компания-производитель отдельно отмечает, что данное обновление предназначено лишь для “опытных” пользователей, в связи с чем его распространение будет проходить в ограниченном формате. В числе же проблем новой прошивки называются следующие позиции:

  • Некорректное отображение строки состояния
  • Нельзя использовать ночной режим съёмки
  • Голосовой помощник не активируется голосовой командой
  • Недоступна функция съёмки «длинного» скриншота (с прокруткой)
  • Недоступна функция обмена данными Xiaomi Mutual Transmission
  • Недоступна функция быстрого импорта данных
  • Недоступна установка некоторых приложений из официального магазина приложений
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