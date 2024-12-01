Названы смартфоны Xiaomi, на которые в первую очередь будет установлен Android 16

Для этих целей вендор выпустит новую бету своей прошивки Hyper OS на базе Android 16, этот процесс должен быть запущен во тором квартале 2025 года. Сейчас на базе Android 15 компания распространяет Hyper OS 2.

Согласно инсайдерской информации, обновление до оболочки на Android 16 получат более 55 смартфонов и планшетов Xiaomi: Xiaomi 13, Mix Flip, Mix Fold 3, Redmi 12, Redmi A3 Pro, K60, Note 12R, Note 13 Pro, Poco C75, F6, M6, X6 5G и новее. Также прошивку получат пользователи планшетов Xiaomi Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 6S Pro 12.4, Poco Pad, Redmi Pad Pro, Pad SE 4G, а также более новые модели.

Однако официально Xiaomi пока не анонсировала это обновление. Поэтому есть вероятность, что какие-то из перечисленных устройств обновлённую прошивку не получат.