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Названы смартфоны, за которыми чаще всего устанавливается слежка
При желании отследить можно почти любой смартфон
Заместителем директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антоном Авериным были названы смартфоны, за которыми чаще всего устанавливается слежка.
Об этом специалист рассказал в ходе беседы с изданием “Прайм”. Так, он отметил, что при желании отследить можно практически каждый смартфон. Для этого можно прибегнуть к стандартным утилитами на смартфонах, а также к установке специализированных программ.
В то же время, чаще всего слежка устанавливается на смартфоны на базе операционной системы Android. ”Из-за большой востребованности, а также наличия уязвимостей, Android-устройства пользуются спросом у злоумышленников”, — поделился Аверин.
Но и смартфоны Apple не лишены уязвимости. Эксперт напомнил о случаях утечек персональных данных владельцев iOS-устройств из “облака”.