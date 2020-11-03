Названы смартфоны, за которыми чаще всего устанавливается слежка

Об этом специалист рассказал в ходе беседы с изданием “Прайм”. Так, он отметил, что при желании отследить можно практически каждый смартфон. Для этого можно прибегнуть к стандартным утилитами на смартфонах, а также к установке специализированных программ.

В то же время, чаще всего слежка устанавливается на смартфоны на базе операционной системы Android. ”Из-за большой востребованности, а также наличия уязвимостей, Android-устройства пользуются спросом у злоумышленников”, — поделился Аверин.

Но и смартфоны Apple не лишены уязвимости. Эксперт напомнил о случаях утечек персональных данных владельцев iOS-устройств из “облака”.