Названы способы борьбы со спам-сообщениями

Первый совет, который журналисты издания дают пользователям для борьбы со спам-сообщениями, это банальное игнорирование. Так, по их словам, никогда нельзя отвечать на спам-сообщениями и уж тем более нажимать на ссылку, которая содержится в тексте. Если пользователь не уверен, является ли текст действительно спамом, лучшее, что он может сделать — провести небольшой исследование, воздерживаясь от ответа до его окончания.

Помимо прочего рекомендуется использоваться спам-фильтр на смартфоне. На Android это можно сделать так: открыть приложение «Сообщения», нажать на три точки правом верхнем углу, выбрать пункт «Настройки», «Защита от спама» и включить последнее.

На iPhone сделать это можно перейдя в «Настройках» в пункт «Сообщения»-«Неизвестные и спам», включив фильтр неизвестных отправителей.