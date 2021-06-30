Названы способы борьбы со спам-сообщениями

Названы способы борьбы со спам-сообщениямиДля начала — нельзя на них отвечать и переходить по ссылкам
Первый совет, который журналисты издания дают пользователям для борьбы со спам-сообщениями, это банальное игнорирование. Так, по их словам, никогда нельзя отвечать на спам-сообщениями и уж тем более нажимать на ссылку, которая содержится в тексте. Если пользователь не уверен, является ли текст действительно спамом, лучшее, что он может сделать — провести небольшой исследование, воздерживаясь от ответа до его окончания.
Помимо прочего рекомендуется использоваться спам-фильтр на смартфоне. На Android это можно сделать так: открыть приложение «Сообщения», нажать на три точки правом верхнем углу, выбрать пункт «Настройки», «Защита от спама» и включить последнее.
На iPhone сделать это можно перейдя в «Настройках» в пункт «Сообщения»-«Неизвестные и спам», включив фильтр неизвестных отправителей.