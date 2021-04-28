Названы способы избежать кражи данных при ремонте смартфона

Так, при поломке устройства необходимо выбирать проверенные сервисные центры. Заподозрить ненадежный центр можно, если его сотрудники просят передать пароли от гаджета или оставить сим-карту. Помимо прочего, перед тем, как отдавать смартфон в ремонт необходимо осуществить резервную копию данных. Сделать это можно посредством облачных сервисов или же с помощью личного компьютера.

В то же время, если телефон перестал подавать признаки “жизни”, перенос данных уже невозможен. В этой связи специалист посоветовал осуществлять резервное, в качестве профилактики, время от времени.

“А уже в центре ремонта попросите стереть все данные, не давая пароль от телефона, ведь после возвращения гаджета в ваши руки всю информацию можно будет восстановить”, — отметил Ви.

Также эксперт рекомендовал установить на важные папки сложные пароли, установить двухуровневую аутентификацию по номеру телефона в банковской программе и не включать режим "отладка через USB". Кроме того, перед сдачей устройства на ремонт следует вынуть из него сим-карту.