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Названы способы пользоваться смартфоном без вреда для здоровья
Главное - уменьшить длительность телефонных разговоров
Агентство “Прайм” опубликовало новый материал, в рамках которого менеджером по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Кристиной Каримовой были названы способы пользоваться смартфоном без вреда для здоровья.
Так, по словам специалиста, главное, что необходимо сделать для того, чтобы не навредить здоровью при использовании устройства - это уменьшить длительность телефонных разговоров до нескольких минут. Кроме того, необходимо взять за правило делать между телефонными разговорами паузы на 10-15 минут.
В качестве способа пользоваться смартфоном без вреда эксперт также отметила ограничение контакта устройства с телом. По словам Каримовой, стоит воздержаться от тесного прикладывания гаджета к голове, а в случае, если длительного разговора не избежать - можно воспользоваться наушниками. Также специалист посоветовала не носить с собой постоянно в руках или в кармане, а заряжать и вовсе его стоит в другой комнате.