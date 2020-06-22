Названы способы пользоваться смартфоном без вреда для здоровья

Так, по словам специалиста, главное, что необходимо сделать для того, чтобы не навредить здоровью при использовании устройства - это уменьшить длительность телефонных разговоров до нескольких минут. Кроме того, необходимо взять за правило делать между телефонными разговорами паузы на 10-15 минут.

В качестве способа пользоваться смартфоном без вреда эксперт также отметила ограничение контакта устройства с телом. По словам Каримовой, стоит воздержаться от тесного прикладывания гаджета к голове, а в случае, если длительного разговора не избежать - можно воспользоваться наушниками. Также специалист посоветовала не носить с собой постоянно в руках или в кармане, а заряжать и вовсе его стоит в другой комнате.