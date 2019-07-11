Названы способы продления жизни смартфонов

Помимо этого рекомендуется не допускать снижения уровня заряда ниже 15%, а заряжать нужно до уровня 70-80%. Также стоит следить за безопасностью смартфона, когда он находится в ванной комнате, заднем кармане, на диване, в гараже и т.д. Именно в случаях, когда смартфон находится в одном из этих мест, он максимально подвержен опасности поломки в результате механического воздействия. Еще эксперты советуют не допускать длительного попадания прямых солнечных лучей на смартфон, так как высокая температура может привести к перегреву и повреждению аккумулятора. Что же касательно программной части вашего устройства, то тут есть хитрость. Так как производители смартфонов считают, что жизненный цикл смартфона составляет два года, эксперты посоветовали избегайь обновлений телефона после выпуска последних двух поколений, это позволит избежать проблем со скоростью работы гаджета.