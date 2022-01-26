Названы способы слежки за пользователем через смартфон

По словам эксперта, существует четыре способа, так называемые уровни: уровень телефонной линии, аппаратный, уровень операционной системы и программный уровень. Все уровни отличаются сложностью взлома и прослушки устройства, но все реальны.

Уровень телефонной линии — самый простой и не требует серьёзного технического оснащения. Но пользуются им для целенаправленной прослушки, поэтому обычным пользователям в этом отношении нечего опасаться.

На аппаратном уровне может быть незаметно для пользователя активирован телефон, включены камера и микрофон. С устройства могут постоянно ретранслировать информацию.

На уровне операционной системы может быть включена камера и другие приложения для записи аудио, видео и съёмки фото. При этом пользователь может и не догадываться, что приложения запущены. Как правило, такой уровень активируется с помощью смс, которые тоже приходят на устройство незаметно для владельца.

Программный уровень предполагает слежку с помощью установленных приложений, которым пользователь даёт различные разрешения и ещё на этапе установки доверят личные данные. Какие-то приложения могут передавать информацию на сервер своего оператора.